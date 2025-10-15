Cervecería Nacional Dominicana inauguró un Hub de Transformación Logística con una inversión de más de RD$ 2,900 millones, consolidándose como uno de los proyectos privados más grandes de República Dominicana y el Caribe.

El nuevo centro, parte del plan de inversiones 2021-2026 de la compañía por RD$ 17,640 millones, centraliza las operaciones de distribución y almacenamiento de la empresa.

La inauguración, el 15 de octubre de 2025, contó con la presencia del presidente Luis Abinader, quien presionó un botón para dar inicio formal a las operaciones.

Fabián Suárez, presidente de Cervecería Nacional Dominicana, destacó que el Hub Logístico es una "apuesta por la estabilidad y el crecimiento de República Dominicana, creando empleos de calidad" .

Cervezas en el Hub logístico de Cervecería Nacional Dominicana.

El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, resaltó que el proyecto es una "declaración de confianza en el país y una muestra del dinamismo económico" .

Con 145,000 m², el centro logístico tiene capacidad para almacenar más de 115 millones de cervezas de 12 onzas, equivalente a 25 días de la demanda nacional, s egún el ministro.

La operación del Hub genera más de 500 empleos directos e indirectos, sumándose a los más de 44,000 puestos que aporta la industria cervecera en el país, según Oxford Economics.

Esta infraestructura moderniza la operación, agiliza la distribución de marcas y abre nuevas oportunidades de crecimiento para la compañía y el país.

Exterior del Hub logístico de Cervecería Nacional Dominicana.

El Hub asegura una cadena de suministro más ágil, amplía la cobertura nacional y contribuye a dinamizar la economía del país.

La magnitud del Hub le permitiría atender la demanda nacional completa, potenciando la expansión de operaciones y promoviendo el desarrollo de la industria local.

Aporte e inversiones

El sector cervecero aporta anualmente más de RD$ 63,500 millones en impuestos, lo que equivale al 5.4 % de los ingresos tributarios nacionales.

El plan de inversiones 2021-2026, del cual ya se han ejecutado RD$ 17,029 millones, impulsa la ampliación de la capacidad productiva y de envasado, optimiza la distribución y desarrolla iniciativas de sostenibilidad.

Interior del Hub logístico de Cervecería Nacional Dominicana.

El Hub de Transformación Logística está diseñado bajo criterios de sostenibilidad ambiental y busca la Certificación LEED, que asegura eficiencia energética y ahorro de agua.

La certificación LEED también garantiza el uso de materiales sostenibles, manejo adecuado de residuos, espacios que mejoran la salud y productividad, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y disminución de costos de operación.