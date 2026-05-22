Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York terminaron la jornada del viernes con alzas moderadas, impulsados por el optimismo en torno a un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, datos económicos sólidos y el entusiasmo sostenido por la inteligencia artificial.

La Bolsa de Nueva York (NYSE) cerró este viernes 22 de mayo de 2026 con ganancias en sus tres indicadores principales, consolidando una semana positiva que llevó al S&P 500 a registrar su octava semana consecutiva de alzas, la racha más prolongada desde 2023.

Al término de la sesión, el Dow subió un 0,58 %, hasta 50.579 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,37 %, hasta 7.473 enteros; y el tecnológico Nasdaq repuntó un 0,19 %, hasta 26.343 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow subió un 2 %, el S&P 500 avanzó un 0,88 % y el Nasdaq ganó un 0,45 %.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los factores que movieron el mercado

Oriente Medio. Las señales de distensión entre Washington y Teherán sostuvieron el apetito por el riesgo. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó avances en las negociaciones y medios especializados reportaron la existencia de un borrador de acuerdo de paz con mediación de Pakistán.

Inteligencia artificial. El entusiasmo por las operaciones vinculadas a la IA siguió siendo el motor estructural de las alzas bursátiles, con el sector tecnológico liderando las ganancias semanales.

Datos económicos. El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y las declaraciones del director de la Reserva Federal (Fed) Christopher Waller aportaron un tono constructivo al cierre de semana.

El S&P 500 encadenó su octava semana consecutiva de ganancias, su racha alcista más larga en casi tres años. Los mercados operaron con un tono optimista previo a un fin de semana largo festivo en Estados Unidos, lo que amplificó los volúmenes de compra en la recta final de la sesión.