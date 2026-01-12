La bolsa de Nueva York terminó al alza este lunes, a pesar de las preocupaciones por la independencia de la Reserva Federal (Fed), luego de las amenazas de la Casa Blanca contra la institución monetaria y su presidente.

El índice ampliado S&P 500 subió un 0,16% y el Dow Jones, 0,17%, ambos alcanzando nuevos récords, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 0,26%.

El domingo Powell informó que el Banco Central recibió una citación del Departamento de Justicia relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

La citación ocurre en medio de las presiones del presidente estadounidense sobre la institución, con el fin de que la Fed baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

