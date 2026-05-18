La bolsa de Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el tecnológico Nasdaq bajó un 0,51 %, lastrado por la caída de Seagate, Micron Technology y otras empresas del sector.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq se situó en los 26.090 puntos; el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, ganó un 0,32 %, hasta 49.686 unidades, y el S&P 500 retrocedió un 0,07 %, hasta 7.403 enteros.

Seagate, una compañía especializada en discos duros, perdió en la jornada de hoy un 6,8 % después de que su director ejecutivo indicara en una conferencia de JPMorgan que construir nuevas fábricas "llevaría demasiado tiempo".

Según medios especializados, la bajada de Seagate arrastró a la fabricante de semiconductores Micron Technology, que retrocedió un 5,9 %, así como a Sandisk, que cayó un 5 %.

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Guerra contra Irán

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió un 3,07 %, hasta los 108,66 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que ha decidido posponer un ataque contra Irán planeado para el martes.

No obstante, el republicano aseguró en su red Truth Social que su país está preparado para lanzar en cualquier momento un "ataque a gran escala" contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.

Esta semana, los inversores están pendientes de la fabricante de chips Nvidia, que el miércoles publica sus resultados del primer trimestre de 2027 (no sigue el calendario natural).

El gigante tecnológico cerró su ejercicio fiscal de 2026 con un beneficio de 120.067 millones de dólares, un 65 % más que el anterior.

Por otro lado, el oro, activo refugio, subía hoy un 0,08 %, hasta los 4.565 dólares la onza; y la plata ganaba un 0,31 %, hasta los 77,79 dólares.