Las acciones cayeron el miércoles debido a que los inversores continuaron abandonando nombres clave en inteligencia artificial, impulsados ​​por un informe de que el principal inversor de Oracle se retiró de uno de sus proyectos de centros de datos.

El Nasdaq, de fuerte coloración tecnológica, cayó un 1,81 %; el Dow Jones, un 0,47 %; y el índice ampliado S&P 500, un 1,16 %.

Las acciones de Oracle cayeron un 5% después de que el Financial Times informara que los planes de Blue Owl Capital para financiar el centro de datos de Michigan de 10 mil millones de dólares de la empresa de infraestructura en la nube fracasaron. Personas familiarizadas con el asunto señalaron preocupación por la deuda y los niveles de gasto de Oracle. Desde entonces, Oracle ha cuestionado el informe y afirma que el proyecto sigue adelante.

Las arriesgadas estrategias de financiación vinculadas a los planes de desarrollo de centros de datos de las empresas han mantenido en vilo a los inversores en las últimas semanas. El foco de atención sobre Oracle durante la sesión se produce después de que la compañía refutara la semana pasada un informe de Bloomberg que indicaba que había retrasado algunos proyectos para OpenAI hasta 2028.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Otras acciones vinculadas al sector de la IA cayeron en consecuencia el miércoles. Fabricante de chipsBroadcom —otra acción que lideró la reciente rotación fuera del sector tecnológico— perdió un 4%. Nvidia perdió un 3%, mientras queAdvanced Micro Devices perdió el 5%. La empresa matriz GoogleAlphabet disminuyó un 3%.

“Sin duda, hemos observado una rotación bastante clara del crecimiento de gran capitalización al valor de gran capitalización, y lo que realmente estamos viendo es, creo, que la gente se está posicionando en una postura más defensiva ante lo que sucederá el próximo año”, afirmó Brian Mulberry, gestor de cartera de clientes de Zacks Investment Management. “La verdadera pregunta es: ‘¿Quién va a monetizar estas cuantiosas inversiones en IA?’”.

Oracle y Broadcom, junto con otras empresas del sector de la IA, han registrado pérdidas considerables en diciembre, un mes en el que los inversores se han desplazado hacia sectores del mercado orientados al valor, como el financiero. En lo que va del mes, Oracle y Broadcom han caído un 12% y un 18%, respectivamente.State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) ha bajado un 2,3% este mes.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más