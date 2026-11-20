Los principales indicadores de Wall Street cerraron con fuertes pérdidas este viernes, en una jornada marcada por el desplome de las acciones tecnológicas y el aumento de las preocupaciones sobre las valoraciones de las empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

El Nasdaq Composite encabezó los retrocesos, con una caída del 5,13 %, equivalente a 1.225,05 puntos, hasta situarse en 22.654,15 unidades.

El S&P 500 perdió 257,38 puntos, un descenso del 3,59 %, para cerrar en 6.918,45 puntos. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average retrocedió 908,88 puntos, equivalentes al 1,85 %, y terminó la sesión en 48.188,18 unidades.

La jornada profundizó la racha negativa de los mercados estadounidenses y confirmó que tanto el S&P 500 como el Dow Jones habían entrado en territorio de corrección, definido habitualmente como una caída de al menos un 10 % desde sus máximos recientes.

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El S&P 500 acumuló siete sesiones consecutivas de pérdidas, su racha negativa más prolongada desde febrero de 2020. El Nasdaq, mientras tanto, pasó a registrar pérdidas en el balance acumulado de 2026.

La presión vendedora estuvo relacionada con el deterioro del ánimo de los inversionistas hacia las compañías de inteligencia artificial, después de que la salida a bolsa de Anthropic no consiguiera recuperar la confianza del mercado.

Las acciones tecnológicas encabezaron las pérdidas, mientras los inversionistas trasladaban parte de sus recursos hacia sectores considerados más defensivos.

Los tres principales índices también registraron sus mayores pérdidas porcentuales semanales desde abril de 2025, cuando los mercados reaccionaron a los anuncios arancelarios del presidente estadounidense Donald Trump.

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