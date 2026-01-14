El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq repitieron sus caídas en la jornada de este miércoles en Wall Street a medida que aparecen más ganancias bancarias, nuevos datos económicos y mayor expectación a la espera del fallo judicial sobre los aranceles decretados por el presidente Donald Trump.

Los mercados están a la espera de la decisión de la Corte Suprema que debe pronunciarse sobre una impugnación muy vigilada a la autoridad de Trump para establecer aranceles.

Trump ha presentado el caso como un punto crítico para la seguridad nacional, afirmando que si la Suprema falla en su contra estaremos "¡JODIDOS!".

El Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, se hundió alrededor de un 1,4%, mientras que el S&P 500 cayó un 0,8%. Por su parte, el Dow Jones Industrial bajó alrededor de un 0,4%, debido a un retroceso en las acciones financieras el martes que arrastró a los índices de Wall Street lejos de sus máximos históricos.

Las tecnológicas lideraron las caídas del miércoles, con la caída de las megacapitalizaciones. Las acciones de Nvidia ( NVDA ) perdieron terreno incluso después de que Estados Unidos diera luz verde formalmente a sus exportaciones de chips a China, tras la aparición de informes sobre posibles restricciones. Las acciones de Tesla ( TSLA ) y Broadcom ( AVGO ) también registraron pérdidas notables..

