Los principales índices bursátiles cayeron fuertemente el viernes, con las acciones relacionadas con la tecnología cayendo nuevamente debido a que los inversores se muestran cautelosos ante las apuestas en inteligencia artificial.

El Nasdaq, de fuerte composición tecnológica, cedió un 1,69%. El Dow Jones perdió un 0,51% y el índice amplio S&P 500 retrocedió un 1,07%, después de que ambos alcanzaran nuevos récords en el cierre de la jornada anterior.

La empresa de computación en la nube Oracle anunció a principios de esta semana un gasto masivo y pronósticos débiles. Una advertencia sobre los márgenes del fabricante de chips Broadcom a última hora del jueves agravó las preocupaciones.

El sector tecnológico cayó un 2,6%, la mayor caída entre los principales sectores del S&P 500. Las acciones de Broadcom cayeron un 12%, mientras que las de Oracle bajaron un 4,6% y las de Nvidia, líder en inteligencia artificial, un 2,4%.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los inversores se mostraron optimistas sobre nuevos recortes de los tipos de interés en EE. UU. en 2026 después de que la Reserva Federal estadounidense recortara los tipos de interés en 25 puntos básicos el miércoles, en una decisión de 9 a 3, a pesar de que las autoridades señalaron que suspenderá por ahora las reducciones adicionales.

Las autoridades han expresado su preocupación por el enfriamiento del mercado laboral, así como por la inflación, que sigue siendo demasiado alta.

Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. publicados el jueves mostraron que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes aumentó la semana pasada a su nivel más alto en casi cuatro años y medio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más