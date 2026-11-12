Los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York terminaron en terreno negativo este jueves 12, afectados por el retroceso de Nvidia y otras compañías vinculadas con la inteligencia artificial. El sector energético avanzó impulsado por el aumento de los precios del petróleo.

Al cierre de las operaciones, el Dow Jones retrocedió un 0,02 %, el S&P 500 perdió un 0,13 % y el Nasdaq Composite descendió un 0,27 %.

Las acciones de Nvidia cayeron aproximadamente un 5 %, después de haber llegado a perder un 12 % durante la jornada.

La incertidumbre sobre la compañía y las preocupaciones de los inversionistas acerca de las valoraciones de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial presionaron al sector tecnológico.

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En contraste, Broadcom, AMD, Alphabet y Amazon registraron avances, mientras que otras empresas relacionadas con la infraestructura de inteligencia artificial sufrieron retrocesos.

El petróleo impulsa al sector energético

El sector energético tuvo un comportamiento favorable, beneficiado por el incremento de los precios del petróleo. El movimiento estuvo relacionado con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la ausencia de necesidad de alcanzar un acuerdo con Irán.

La subida del crudo también mantuvo las preocupaciones sobre la inflación y sus posibles consecuencias para la política monetaria de la Reserva Federal.

Los inversionistas permanecieron atentos a los próximos indicadores económicos estadounidenses, especialmente al índice de precios al productor, cuya publicación estaba prevista para el viernes.

La sesión concluyó con pérdidas moderadas en los tres principales indicadores bursátiles estadounidenses, en un contexto de volatilidad y cautela ante las perspectivas del sector tecnológico y la evolución de la inflación.

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