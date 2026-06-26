La Bolsa de Nueva York cerró este viernes con pérdidas moderadas luego de que los inversionistas redujeran su exposición a las empresas de semiconductores, un movimiento que afectó principalmente al índice tecnológico Nasdaq y reflejó una rotación de capitales hacia otros segmentos del mercado.

Al cierre de la sesión, el índice Nasdaq registró una caída del 0,24 %, afectado por el retroceso de las compañías vinculadas a la fabricación de semiconductores y tecnología.

Por su parte, el Dow Jones Industrial Average descendió un 0,09 %, mientras que el índice S&P 500 retrocedió un 0,05 %, reflejando un comportamiento más estable del conjunto del mercado.

La rotación de inversiones marca la jornada

El movimiento respondió a una estrategia de rotación de valores, mediante la cual los inversionistas trasladan recursos desde sectores que han mostrado un fuerte desempeño hacia otros considerados con mayor potencial de crecimiento o menor riesgo relativo.

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Las empresas de semiconductores habían liderado buena parte de las ganancias del mercado en los últimos meses, impulsadas por la creciente demanda de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial y los centros de datos.

Sin embargo, algunos operadores optaron por tomar beneficios, lo que ejerció presión sobre el sector durante la jornada.

Las rotaciones sectoriales son habituales en los mercados bursátiles cuando los inversionistas ajustan sus carteras en función de expectativas sobre la economía, los resultados corporativos o la política monetaria.

Aunque los descensos registrados este viernes fueron limitados, el comportamiento del sector tecnológico continúa siendo uno de los principales factores que determinan la evolución de Wall Street.

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