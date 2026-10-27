La jornada del martes 27 de octubre en Wall Street estuvo marcada por la recuperación de las acciones vinculadas con la inteligencia artificial, mientras los inversores aguardaban la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, prevista para el miércoles.

La expectativa de nuevos resultados empresariales también mantuvo la atención del mercado sobre las grandes compañías tecnológicas.

El Nasdaq lidera las ganancias

El Nasdaq Composite, índice con fuerte presencia de empresas tecnológicas, avanzó un 1,18 %, hasta los 26.479,08 puntos. El S&P 500 subió un 0,60 %, hasta los 7.723,05 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average registró un avance marginal del 0,05 %, hasta los 52.387,18 puntos.

El comportamiento de los índices reflejó una recuperación más pronunciada en el sector tecnológico. Las acciones de empresas de semiconductores acumularon su tercera sesión consecutiva de avances, en medio del interés renovado por las perspectivas de negocio de la inteligencia artificial.

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La Fed, bajo la atención de los inversores

La Reserva Federal inició el martes su reunión de política monetaria de octubre, cuya decisión se esperaba para el miércoles. Los mercados anticipaban que el banco central mantendría sin cambios el tipo de interés de referencia, en un rango del 3,75 % al 4 %.

La decisión resulta relevante para los mercados porque el coste del crédito influye en las valoraciones empresariales y en la financiación de las inversiones. En el sector de la inteligencia artificial, las dudas sobre la rentabilidad de los grandes desembolsos y el aumento de los costes de financiación habían presionado recientemente a varias compañías.

Resultados empresariales y rentabilidad de la IA

Los inversores también siguieron la evolución de la temporada de resultados del tercer trimestre. Cerca de la mitad de las empresas del S&P 500 habían presentado sus cuentas y, entre ellas, el 83 % había superado las expectativas de los analistas, según los datos de LSEG

La subida de los índices no fue uniforme. Boeing retrocedió tras comunicar pérdidas trimestrales superiores a las previstas, mientras que Sherwin-Williams cayó después de presentar resultados por debajo de las expectativas. Meta también bajó tras ampliar su plan de financiación mediante la emisión de acciones.

La recuperación bursátil refleja el renovado interés por las tecnológicas, aunque persiste la incertidumbre sobre la capacidad de las inversiones en inteligencia artificial para generar beneficios suficientes y compensar sus costes de financiación.

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