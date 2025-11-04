La Bolsa de Nueva York terminó en rojo el martes en medio de temores por los niveles de valorización de algunas empresas de tecnología, en un contexto de expectativas más altas para el sector de la inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones perdió un 0,53%, el índice Nasdaq cayó un 2,04% y el índice ampliado S&P 500 cedió un 1,17%.

"Las inquietudes vinculadas a los niveles de valorización frenan el optimismo de los inversionistas", comentó Jose Torres, de Interactive Brokers.

El mercado tiene "unas expectativas muy altas en cuanto al futuro de las acciones relacionadas con la IA", pero en ocasiones el comportamiento financiero de estos grupos no son "lo suficientemente sólidos para justificar su capitalización bursátil tan elevada", dijo a la AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

El dinamismo de Wall Street en los últimos meses se apoyó en parte sobre el entusiasmo alrededor del desarrollo de la IA y el cierre de contratos comerciales de decenas de miles de millones de dólares.

"Otra preocupación importante es la falta de dinamismo en otros sectores del mercado", agregó Sarhan.

"Las acciones inmobiliarias, las acciones de restaurantes, las acciones del comercio minorista… observamos un debilitamiento en lugar de un fortalecimiento", remarcó.

Al mismo tiempo, los mercados operan sin muchos datos económicos debido al cierre del gobierno en Estados Unidos, que el miércoles entra en su 36º día, el récord de duración.

"Si dispones de datos, puedes tomar decisiones inteligentes; si no los tienes, avanzas a ciegas", destacó Sarhan.

El bloqueo del presupuesto federal también implica que cientos de miles de empleados del Estado han sido despedidos y que las ayudas sociales también están fuertemente afectadas, lo cual es un factor de preocupación sobre el estado de la economía estadounidense.