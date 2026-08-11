La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el martes, a la espera de la publicación de los datos de la inflación de julio en Estados Unidos que permitirán a los analistas ajustar sus previsiones sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El Dow Jones perdió un 0,34%, el índice Nasdaq retrocedió un 0,60% y el ampliado S&P 500 cedió un 0,32%.

"Es un día marcado por la espera", resume para la AFP Sam Stovall, analista de CFRA.

Los inversionistas contienen la respiración en vísperas de la publicación del índice de precios al consumidor en Estados Unidos correspondiente al mes de julio. Los datos sobre producción se conocerán el jueves.

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"Si las cifras son buenas (…), eso podría contribuir a impulsar el mercado al alza", considera Sam Stovall.

Una inflación inferior a lo esperado reforzaría la hipótesis de que se mantenga el status quo en la próxima reunión de la Fed, el banco central estadounidense. Ello se debe a un mercado laboral que ha mostrado signos de debilidad en los últimos meses.

Y Wall Street prefiere un entorno monetario flexible, propicio al crecimiento de las empresas y a las inversiones.

"El recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán aumenta, sin embargo, el riesgo de que la lucha contra la inflación sea un proceso más lento de lo previsto", subraya Sara Godfrey, de Oxford Economics.

Los precios del petróleo siguieron subiendo el martes, lastrando en cierta medida a la Bolsa de Nueva York, según los analistas de Briefing.com.

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