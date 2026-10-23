La Bolsa de Nueva York cerró en terreno negativo este viernes, lastrada por el repunte de los precios del petróleo ante el temor a una escalada de las tensiones en Oriente Medio y por la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

El Dow Jones registró la mayor caída de los tres principales índices, con un retroceso del 1,23 %. El S&P 500 perdió un 0,52 %, mientras que el Nasdaq, con una elevada concentración de empresas tecnológicas, cedió un 0,21 %.

El petróleo y las tensiones geopolíticas presionan las acciones

El encarecimiento del crudo, impulsado por los temores relacionados con Oriente Medio, añadió presión a los mercados bursátiles.

La evolución de los precios de la energía puede afectar los costes empresariales, las expectativas de inflación y las perspectivas de política monetaria.

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La incertidumbre geopolítica también puede reducir la disposición de los inversores a asumir riesgos, especialmente cuando coincide con dudas sobre las valoraciones de las empresas y las perspectivas de crecimiento económico.

La rentabilidad de la IA bajo escrutinio

Las dudas sobre el rendimiento económico de las inversiones en inteligencia artificial constituyen otro factor de incertidumbre para los mercados, en particular para las compañías tecnológicas.

Las grandes inversiones en infraestructura, centros de datos, semiconductores y desarrollo de modelos de IA han elevado las expectativas sobre los beneficios futuros del sector.

Sin embargo, los inversores también examinan si los ingresos y las ganancias que generen esas tecnologías justificarán el capital comprometido.

La combinación de riesgos geopolíticos, volatilidad en los precios del petróleo y cuestionamientos sobre las inversiones en inteligencia artificial mantuvo la atención de los inversores al cierre de la semana.

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