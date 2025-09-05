Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0.22 %, a medida que los inversores analizan la tasa de desempleo de Estados Unidos en agosto.

Diez minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía un 0.40 % el Nasdaq, un 0.57%.

La tasa de desempleo de Estados Unidos subió en agosto una décima hasta el 4.3 % con una anémica creación neta de 22,000 empleos, muy por debajo del dato de creación de julio, según datos publicados hoy por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Los analistas esperaban que este mes de agosto, un mes normalmente complicado para la creación de empleo, se crearan unos 75,000 nuevos puestos de trabajo, con lo que estos malos datos dan garantías adicionales a los inversores de que habrá una bajada de tipos de interés este mes tras la reunión de la Reserva Federal.

Entre las empresas que cotizan en el Dow 30, destacan, las subidas de Sherwin-Williams (2 %) y Home Depot (1.46 %), así como los descensos de Nike (-1.87 %) y Nvidia (-1.76 %).

Por otra parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 62,03 dólares el barril.