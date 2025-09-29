Wall Street abrió en terreno mixto este lunes con un arranque en el que sobresalió el avance de la firma desarrolladora de videojuegos Electronic Arts (EA) un 5 % al alza, tras anunciar que aceptaba una oferta de adquisición por US$ 55,000 millones.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones caía un tímido 0,02 %, el S%P 500 subía un 0.31 % y el Nasdaq crecía un 0.64 %.

EA cerró así su adquisición por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, Silver Lake y Affinity Partners en una operación realizada íntegramente en efectivo.

La cotización de EA se llegó a suspender antes de la apertura del mercado, con las acciones subiendo entonces alrededor del 6 %.

Su cotización ya se disparó un 15 % el viernes, cerrando a 193,35 dólares, después de que The Wall Street Journal informara que la compañía estaba a punto de cerrar este acuerdo.

Según Goldman Sachs, las fusiones y adquisiciones anunciadas en EE.UU. han superado el billón de dólares en lo que va de año, un 29 % más que en el mismo período del año anterior.

Por su parte, las acciones de Nvidia crecían alrededor del 2.7 % en la apertura de hoy tras los temores del mercado la semana pasada acerca de que el sector de la inteligencia artificial (IA) pudiera estar entrando en una burbuja.

Algunos operadores incluso cuestionaron si había suficiente energía para impulsar un plan de infraestructura entre Nvidia y OpenAI.

"El gasto en capital en IA no muestra signos de desaceleración. Además, otras industrias también se han beneficiado de la oleada de gasto en infraestructura de IA", anotó este lunes Venu Krishna, director de estrategia de renta variable estadounidense en Barclays.

Entre las 30 cotizadas del DOW, en el arranque destacaron también las subidas de Amazon (0.76 %), Walt Disney (0.75 %) y Caterpillar (0.74 %), con caídas para Boeing (-1.62 %) e International Business (-0.86 %), principalmente.

Fuera del plano corporativo, el cierre del Gobierno Federal en EE.UU. a partir del miércoles inquieta a los inversores nuevamente, en un escenario que se antoja casi inevitable en esta ocasión ante el choque entre demócratas y republicanos.

Estos últimos consideran inaceptables las exigencias de la oposición para apoyar un presupuesto adicional y preparan ya el posible despido de funcionarios a gran escala.

El Congreso tiene hasta las 23:59 de este martes (hora de Washington) para aprobar un nuevo presupuesto federal o una medida de financiación temporal para evitar que se paralicen labores de las agencias federales consideradas no indispensables.

En otros mercados, una hora después de su apertura, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) caía un 3.16 %, hasta US$ 63.64 el barril, después de que la región del Kurdistán iraquí reanudara las exportaciones de crudo a través de Turquía durante el fin de semana y de que la OPEP+ planeara otra subida en la producción de noviembre, aumentando la oferta mundial.