Wall Street abrió este jueves en rojo mermado por las pérdidas de los grandes valores tecnológicos Nvidia (-1,2 %) y Oracle (-5 %), en el tercer día consecutivo de ventas ante el presagio de que el sector podría estar adentrándose en una burbuja.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales caía un 0,44 %, el S&P 500 perdía un 0,86 % y el Nasdaq retrocedía un 1,27 %.

Las pérdidas de Nvidia y Oracle continúan así despertando dudas en el mercado sobre el estado del sector de la inteligencia artificial, concretamente.

Nvidia anunció el lunes una inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI, mientras que Oracle se posicionó como una de las grandes beneficiadas del pacto impulsado por el Gobierno de Donald Trump para que la 'app' TikTok funcione en EE.UU. con mínima representación china.

La compañía de Larry Ellison había experimentado, además, una subida estelar en bolsa, desde que reveló hace dos semanas que su cartera de pedidos para proyectos de inteligencia artificial (IA) se había multiplicado por cuatro, y se hizo público que OpenAI había firmado un contrato con ella por 300.000 millones de dólares.

Al cierre del miércoles, Oracle, que lideró la última etapa del mercado alcista, ya bajó más de un 10 %.

Por otra parte, hoy se conoció que las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en dos meses la semana pasada, ya que los despidos se mantienen bajos a pesar de la creciente evidencia de un debilitamiento del mercado laboral.

El Departamento de Trabajo informó el jueves que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo para la semana que terminó el 20 de septiembre disminuyó en 14.000, situándose en 218.000.

Los analistas encuestados por FactSet habían pronosticado 235.000 nuevas solicitudes.

Asimismo, los inversores también se muestran cautelosos ante el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE), que se publicará el viernes.

Entre las 30 cotizadas del Dow, sobresalía en el arranque la subida de International Business (2,85 %), y las caídas de Caterpillar (-1,5 %), UnitedHealth (-1,7 %) y Goldman Sanchs (-0,7 %).