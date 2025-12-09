El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.71 % en noviembre 2025, reflejando principalmente los aumentos registrados en el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, que explicó el 71.53 % de la inflación del referido mes.

El BCRD explicó que este resultado obedece en gran medida a los incrementos en los precios de los plátanos en sus distintas variedades, así como de diversos productos agrícolas, entre ellos ajíes, papas, tomates y cebollas, cuyas plantaciones fueron afectadas por las intensas lluvias de octubre, incluyendo las asociadas a la tormenta Melissa.

"En efecto, gran parte del país permaneció operando de manera limitada en términos comerciales y productivos durante los días en que se mantuvo la alerta roja y amarilla para 23 provincias afectadas por los efectos climáticos, lo que tuvo un impacto en el nivel de precios del referido período, especialmente en algunos rubros agrícolas de importancia dentro de la canasta básica", sostuvo

El Banco Central indicó en su reporte que, al incluir el comportamiento del IPC de noviembre, la inflación interanual, medida desde noviembre de 2024 hasta noviembre de 2025, se ubicó en 4.81 %, permaneciendo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % durante 31 meses consecutivos, es decir, por más de dos años y medio transcurridos desde mayo de 2023 hasta la fecha.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En lo que respecta a la inflación subyacente de noviembre, el órgano monetario señaló que el registro mensual se ubicó en 0.28 %, considerablemente menor al aumento del IPC general, lo que responde a la disminución en el precio de los servicios de telefonía y combinado de telecomunicaciones, así como a los especiales que estuvieron vigentes durante el mes en los electrodomésticos como neveras, televisores y lavadoras, además de que el índice subyacente excluye a los bienes de consumo volátiles, que como el caso del plátano, fueron afectados adversamente por los fenómenos atmosféricos. En ese sentido, la inflación subyacente interanual se situó en 4.74 %, también manteniéndose dentro del objetivo establecido por el Banco Central de 4.0 % ± 1.0 %.

Este último indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

Al analizar los resultados de la variación mensual del IPC general correspondiente a noviembre de 2025, el reporte mensual del BCRD señala que los grupos de mayor incidencia en la inflación fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Transporte, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles y Salud. En sentido contrario contribuyeron los grupos Comunicaciones, Prendas de Vestir y Calzado y Muebles y Artículos para el Hogar, atenuando la magnitud de la inflación general del mes.

Indica que el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una inflación de 1.96 %, debido a los incrementos en los precios de los plátanos y sus variedades, así como en los ajíes, papas, tomates y cebollas. Otros rubros que presentaron aumentos de precios fueron el café, la carne de res y el bacalao, entre otros, mientras que el pollo fresco continuó registrando disminuciones de precios, contribuyendo a que la variación de este grupo no fuese mayor.

En cuanto a la variación de 0.76% evidenciada en el grupo Transporte, el BCRD establece que esta responde principalmente a los aumentos en las tarifas del pasaje aéreo, lo cual ocurre estacionalmente para esta época del año. Otros artículos que experimentaron incremento en sus precios fueron los automóviles y algunos servicios de transporte terrestre.

El índice del grupo Bienes y Servicios Diversos registró una variación de 0.55 % explicada por la subida de precios en los servicios de cuidado personal, particularmente en el lavado, peinado y corte de pelo. En sentido contrario, el rubro Comunicaciones reflejó una variación de -1.48 % debido a las reducciones de precios en los servicios de telefonía celular y los servicios combinados de telecomunicaciones, específicamente los relacionados con la transmisión de datos en línea (streaming).

El IPC del grupo Restaurantes y Hoteles exhibió una tasa de variación de 0.52 % como resultado de los aumentos en los precios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día, el servicio de víveres con acompañamiento, las empanadas y el servicio de pollo. En tanto que el grupo Salud mostró una inflación de 0.40 %, producto de alzas verificadas en los medicamentos antihipertensivos.

En lo que respecta a las variaciones negativas registradas en los grupos Prendas de Vestir y Calzado (-0.59 %) y Muebles y Artículos para el Hogar (-0.14 %), cabe destacar que estas se relacionan con dinámicas propias del periodo, donde los establecimientos comerciales implementan descuentos y promociones como parte de las actividades asociadas al “Viernes Negro” y al inicio de la temporada navideña, lo que genera reducciones en los precios de los bienes incluidos en dichos grupos.



Inflación en bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables experimentó una variación de 1.23 % en noviembre de 2025, explicada principalmente por el incremento de precios en algunos bienes alimenticios, las tarifas del pasaje aéreo y los paquetes turísticos. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, la inflación se situó en 0.21 %.

IPC por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas en el mes de noviembre comparado con octubre muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, alcanzó una variación de 0.72 %, la región Norte o Cibao de 0.70 %, la región Este de 0.67 % y la región Sur de 0.77 %.

La tasa de variación más pronunciada verificada en la región Sur obedece a un mayor aporte del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En contraste, el nivel inferior de inflación observado en la región Este se explica por una menor contribución de los grupos Alimentos y Transporte.

Inflación por quintiles

El BCRD concluye que los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos evidenciaron una tasa de inflación de 0.80 % para el quintil 1, 0.81 % quintil 2 y 0.71 % en el quintil 3. En tanto que los quintiles 4 y 5 registraron variaciones de 0.56 % y 0.66 %, respectivamente.

Las tasas de variación de los quintiles 1, 2 y 3 responden a una mayor incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En lo que respecta a los estratos de mayores ingresos, quintiles 4 y 5, las tasas de inflación reflejan un menor impacto del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, observándose en el quintil 5 una mayor variación derivada del incremento en el pasaje aéreo.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más