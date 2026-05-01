Tomate cherry dominicano: más de 17 millones de libras exportadas a EE.UU. en año y medio

Entre 2025 y los primeros meses de 2026, la República Dominicana exportó más de 17.5 millones de libras de tomate cherry hacia Estados Unidos. La cifra, que combina las 12,777,600 libras despachadas durante todo 2025 y las 4,794,600 libras registradas en lo que va de 2026, revela un flujo exportador estable que convierte a este cultivo en uno de los rubros emergentes más dinámicos de la agroexportación nacional.

El motor detrás de esos números es Maguana Tropical, una empresa constituida como zona franca especial ubicada en la provincia San Juan, en la región suroeste del país. Allí, bajo estructuras de ambiente protegido, se produce el tomate cherry que llega a las góndolas del mercado estadounidense cumpliendo estándares fitosanitarios de alta exigencia.

La semana pasada, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, encabezó un recorrido de supervisión en las instalaciones de la empresa, acompañado del expresidente Hipólito Mejía y de funcionarios del sector. La visita, denominada "Día de Campo", fue la ocasión para que el Gobierno exhibiera los avances en tecnificación agrícola como parte de su narrativa de modernización del campo dominicano.

"Estos resultados evidencian el fortalecimiento del sector y la capacidad del país para competir en mercados altamente exigentes", afirmó Espaillat durante el recorrido.

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Tecnología como condición de acceso

La producción bajo ambiente protegido es la condición que hace posible la exportación. El sistema de invernaderos permite controlar variables críticas —temperatura, humedad, plagas— que de otro modo harían inviable cumplir con los protocolos de inocuidad que exige el mercado estadounidense.

El ingeniero Edwin Ordaz, representante de Maguana Tropical, explicó que entre el 10 % y el 20 % de la producción se destina al consumo local, mientras que el grueso se orienta a la exportación. Esa proporción refleja una empresa diseñada desde su origen para el mercado externo, no para el interno.

En 2025, las exportaciones totales de República Dominicana alcanzaron US$ 15,930.6 millones, un incremento interanual del 14.4 %. El sector agropecuario, junto con las zonas francas y el tabaco, figura entre los pilares que el Gobierno ha destacado de manera recurrente en sus balances de gestión.

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