La Superintendencia de Bancos alertó sobre la circulación en redes sociales de información falsa relacionada con “PRO RENTA”, una plataforma de servicios de gestión e inversión financiera.

La entidad explicó que el contenido utiliza de manera engañosa la identidad gráfica institucional y la imagen del superintendente Alejandro Fernández W., por lo que calificó la publicación como “falsa y malintencionada”.

Asimismo, recordó que todas las informaciones oficiales son difundidas únicamente a través de sus canales institucionales y del portal oficial www.sb.gob.do.

La Superintendencia indicó que la protección de los usuarios del sistema financiero y la prevención de fraudes continúan siendo una prioridad para la institución.

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