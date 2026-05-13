La Superintendencia de Bancos alertó sobre la circulación en redes sociales de información falsa relacionada con “PRO RENTA”, una plataforma de servicios de gestión e inversión financiera.
La entidad explicó que el contenido utiliza de manera engañosa la identidad gráfica institucional y la imagen del superintendente Alejandro Fernández W., por lo que calificó la publicación como “falsa y malintencionada”.
Asimismo, recordó que todas las informaciones oficiales son difundidas únicamente a través de sus canales institucionales y del portal oficial www.sb.gob.do.
La Superintendencia indicó que la protección de los usuarios del sistema financiero y la prevención de fraudes continúan siendo una prioridad para la institución.
Compartir esta nota