Los senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Moisés Ayala, Antonio Taveras y Guillermo Lama manifestaron su respaldo a la propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo (FP), Omar Fernández, la cual busca eliminar el cobro del Impuesto sobre la Renta a los trabajadores que ganan menos de RD$ 52,000 mensuales.

En ese orden, el senador por la provincia de Barahona, Moisés Ayala explicó que la Comisión Bicameral está estudiando el proyecto, indicando que hay que participar y esperar, para determinar si el proyecto estará contemplado en el presupuesto general del Estado para 2026.

Asimismo, dijo que sí hay que indexar fruto de la inflación que se ha producido, por la situación mundial.

En ese mismo orden, el senador por la provincia de Bahoruco, Guillermo Lama destacó que se debe buscar una salida para aplicar la indexación, indicando que es un mandato de la ley.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Debemos sentarnos y buscar una salida porque es una ley… la ley manda la indexación anual. Debemos sentarnos y buscar la forma de que podamos cumplir con ese mandato de la ley”, expresó.

Mientras que, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, expresó que la ley dice que todos los años el salario debe indexarse y que ni el gobierno pasado ni el actual lo han aplicado.

“Estoy totalmente de acuerdo con que hay que indexar los salarios, porque son muy bajos y la gente necesita comer, vestir, vivir con dignidad”.

Además, resaltó que también se necesita proceder con una reforma fiscal para avanzar en el desarrollo del país.

Durante el debate sobre el Presupuesto General del Estado 2026, el senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández pidió al Gobierno del presidente Luis Abinader, restablecer la indexación del salario exento del Impuesto sobre la Renta (ISR) y, además, cumplir con lo establecido en el Código Tributario que libera de impuestos los ingresos mensuales de hasta RD$ 52,000.

Además, advirtió que el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026 que se discute en el Congreso Nacional mantiene congelado por sexto año consecutivo el monto del salario exento del ISR, fijado en RD$ 34,685 desde hace varios años, mientras el costo promedio de la canasta básica es de RD$ 46,716.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más