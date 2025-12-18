El Senado de la República aprobó este jueves la ley de bonos que autoriza al Gobierno a endeudarse por RD$ 401,767,814,730, tras la aprobación previa de la Cámara de Diputados bajo declaratoria de urgencia, el día de ayer.

La iniciativa fue sancionada por el Congreso Nacional en menos de 48 horas, luego de que la Cámara Baja conociera y aprobara el proyecto el martes en un proceso que se extendió por poco más de dos horas.

En el Senado, el proyecto de ley fue aprobado en una sola sesión, sin ser enviado a comisiones, replicando el procedimiento aplicado por los diputados.

Durante la sesión estuvieron presentes 22 senadores, y solo uno votó en contra, el senador Omar Fernández.

La normativa autoriza al Poder Ejecutivo a emitir valores de deuda por hasta RD$ 401,767 millones, como respaldo al Presupuesto General del Estado 2026.

La deuda pública podrá colocarse en los mercados internacionales o en el mercado local, en pesos dominicanos u otra moneda, según determine el Gobierno.

La ley permite que la emisión se realice de forma parcial o total, de acuerdo con las condiciones financieras que considere más favorables el Ejecutivo.

