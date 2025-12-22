El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Nelson Arroyo informó este lunes que la aseguradora proyecta cerrar diciembre 2025 con utilidades superiores a los 2,300 millones.

Durante una rueda de prensa, Arroyo indicó que la aseguradora ha aumentado sus utilidades en un 133 %, pasando de RD$ 789 millones en noviembre 2024 a RD$ 1.839 millones período del 2025.

Añadió que al cierre más reciente del 2025 la aseguradora estatal presenta un índice de solvencia de 2.7 % y 1.8 % de liquidez, indicando que ambos son superiores al mínimo del 1.0 % requerido por la Superintendencia de Seguros.

En el ámbito operativo, Arroyo destacó que las primas suscritas superaron los RD$ 23,000 millones en noviembre 2025, para un crecimiento anual de 10 %, mientras que las primas cobradas aumentaron un 11 %.

Sobre las denuncias difundidas en redes sociales sobre supuestos retiros masivos de ahorros y pérdidas financieras a clientes de Banco de Reservas, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas manifestó que corresponde a la referida entidad financiera emitir sus declaraciones al respecto y no a la aseguradora, indicando que la entidad es una filial del banco.