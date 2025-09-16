El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, subrayó que el sector construcción será determinante para alcanzar el objetivo que se ha propuesto el Gobierno dominicano de duplicar el producto interno bruto (PIB) en la próxima década, como lo establece la estrategia nacional Meta RD 2036.

El ministro afirmó que en 2024 la construcción aportó más de US$1 6,400 millones al PIB y se proyecta que para 2036 supere los US$ 23,800 millones.

Además, en 2025 generará 412,000 empleos directos, casi 80,000 más que en 2017, mientras que el ingreso promedio por hora de los trabajadores aumentó de RD$ 107 en 2017 a RD$ 195 en 2025.

También, resaltó que los préstamos del sistema financiero destinados a construcción y vivienda superaron los RD$ 546 mil millones en 2024, lo que refleja la confianza de las instituciones en este nicho.

Además explicó que, desde el Gobierno, se han definido tres ejes estratégicos que impactan directamente al sector, el primero es el ordenamiento territorial y planificación urbana, con la implementación de la Ley 45-25 y la Ley 368-22, que establecen un marco de gestión sostenible del suelo.

En segundo lugar, destacó la movilidad y transporte masivo, con proyectos como el Monorriel y Teleférico de Santiago, la expansión del Metro de Santo Domingo y el Monorriel de Santo Domingo, en fase de licitación.

La infraestructura estratégica fue el tercer eje citado por el ministro, quien destacó que 1,600 proyectos han sido ejecutados en cinco años, representando una inversión superior a RD$ 600 mil millones en áreas como salud, transporte, energía y soluciones viales.

Asimismo, valoró el trabajo del Comité Sectorial de Construcción e Inmobiliario de la Meta RD2036, que ha priorizado acciones como la revisión de la Ley de APP, la creación de un mecanismo fast track para agilizar trámites de construcción, la promoción de fondos de pensiones en proyectos habitacionales y de infraestructura, y el incremento sostenido de la inversión en obras públicas.

