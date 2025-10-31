El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de mayor consumo, mediante la asignación de un subsidio ascendente a RD$ 275.8 millones para la semana del 1 al 7 de noviembre de 2025.

Pérez Fermín explicó que, con esta medida, se busca proteger la economía de los hogares y los sectores productivos frente a las fluctuaciones del mercado internacional de los hidrocarburos.

En ese sentido, detalló que el gas licuado de petróleo (GLP) recibirá un subsidio de RD$ 11.48 por galón, mientras que al gasoil Regular se le aplicará un subsidio de RD$ 24.47, y al gasoil Óptimo, de RD$ 19.71.

Precios de los combustibles

Para la semana del 1 al 7 de noviembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$211.54 por galón; sube RD$15.04.

Kerosene, RD$245.00 por galón; sube RD$17.40.

Fueloil #6, RD$157.21 por galón; sube RD$5.93.

Fueloil 1%S, RD$169.56 por galón; sube RD$5.68.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 64.32, de las publicaciones diarias del Banco Central.

