El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de mayor consumo, mediante la asignación de un subsidio ascendente a RD$ 275.8 millones para la semana del 1 al 7 de noviembre de 2025.
Pérez Fermín explicó que, con esta medida, se busca proteger la economía de los hogares y los sectores productivos frente a las fluctuaciones del mercado internacional de los hidrocarburos.
En ese sentido, detalló que el gas licuado de petróleo (GLP) recibirá un subsidio de RD$ 11.48 por galón, mientras que al gasoil Regular se le aplicará un subsidio de RD$ 24.47, y al gasoil Óptimo, de RD$ 19.71.
Precios de los combustibles
Para la semana del 1 al 7 de noviembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$211.54 por galón; sube RD$15.04.
Kerosene, RD$245.00 por galón; sube RD$17.40.
Fueloil #6, RD$157.21 por galón; sube RD$5.93.
Fueloil 1%S, RD$169.56 por galón; sube RD$5.68.
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 64.32, de las publicaciones diarias del Banco Central.
