El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido a la asignación de un subsidio que asciende a RD$ 231.1 millones.
De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$ 12.18 por galón; el gasoil Regular en RD$ 16.40; el gasoil Óptimo en RD$ 13.50, y la gasolina Regular en RD$ 6.23
Precios de los combustibles
Para la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$ 198.09 por galón; baja RD$ 0.71.
Kerosene, RD$ 229.50 por galón; baja RD$ 0.30.
Fueloil #6, RD$ 156.88 por galón; sube RD$ 0.34.
Fueloil 1%S, RD$ 171.49 por galón; baja RD$ 1.30.
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.
La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 62.96, de las publicaciones diarias del Banco Central.
