El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido a la asignación de un subsidio que asciende a RD$ 231.1 millones.

De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$ 12.18 por galón; el gasoil Regular en RD$ 16.40; el gasoil Óptimo en RD$ 13.50, y la gasolina Regular en RD$ 6.23

Precios de los combustibles

Para la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 198.09 por galón; baja RD$ 0.71.

Kerosene, RD$ 229.50 por galón; baja RD$ 0.30.

Fueloil #6, RD$ 156.88 por galón; sube RD$ 0.34.

Fueloil 1%S, RD$ 171.49 por galón; baja RD$ 1.30.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$ 62.96, de las publicaciones diarias del Banco Central.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más