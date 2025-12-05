El director de la Dirección General de Ganadería, Abel Madera, informó la suspensión inmediata de las importaciones de carne de cerdo y productos derivados procedentes de España, luego de que se confirmara la presencia de la Peste Porcina Africana en ese país, considerado el principal productor de cerdo en Europa.

Madera explicó que, aunque la República Dominicana no figura entre los grandes compradores de carne fresca española, las autoridades agropecuarias dominicanas actuaron de forma preventiva en cuanto la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) confirmó oficialmente, el pasado 28 de noviembre, la detección del brote en jabalíes silvestres de la región de Cataluña.

Asimismo, recordó que la mayor parte de la demanda dominicana de cerdo fresco y congelado proviene de Estados Unidos.

El funcionario aseguró que la medida busca proteger la producción nacional y evitar cualquier riesgo de ingreso de la enfermedad al territorio dominicano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"La restricción abarca no sólo la carne fresca y congelada, sino también embutidos, productos procesados, subproductos porcinos y material genético, hasta tanto las autoridades internacionales y españolas logren controlar el brote y certificar que no representa una amenaza", afirmó.

Madera resaltó que el país mantiene estrictos protocolos de inspección en puertos y aeropuertos, especialmente en mercancías y productos agrícolas considerados de riesgo. También dijo que los equipos técnicos de la DIGEGA continúan en estado de alerta para reforzar la vigilancia epidemiológica en granjas y zonas productivas.

"La República Dominicana continúa consolidando su liderazgo en sanidad animal con avances significativos en la prevención y control de la peste porcina africana (PPA), impulsados por el Plan Nacional de Bioseguridad Porcina (PNB) y estas acciones han resultado en una reducción estimada del 70% en el riesgo de exposición y transmisión de la PPA dentro del sistema productivo formal del país", informó.

La Dirección General de Ganadería reiteró su compromiso con salvaguardar la sanidad animal y llamó a los productores y comercializadores a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más