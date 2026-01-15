Los empleadores tienen hasta el 31 de enero de 2026 para el registro de la Planilla del Personal Fijo (DGT-3), plazo que le fue otorgado por le Ministerio de Trabajo, como prórroga, hoy 15 de enero, fecha establecida según los reglamentos para completar el registro.

La Planilla del Personal Fijo (DGT-3), es un trámite obligatorio que permite a los empleadores registrar el personal fijo, dentro de los primeros 15 días a partir del inicio de las actividades de la empresa, y renovarlo a más tardar el 15 de enero de cada año.

Este registro se debe realizar cumpliendo con los artículos 159 y 161 del Código de Trabajo, así como en los artículos 15 y 16 del Reglamento 258/93.

La extensión del plazo fue autorizada por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, con el objetivo de permitir que los empleadores puedan actualizar los datos de sus empresas, establecimientos y trabajadores, así como completar correctamente el proceso en el Sistema Integrado de Registro de Personal, requisito indispensable para la renovación del documento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El pasado 16 de diciembre, el Ministerio de Trabajo llamó a los empleadores la obligación de presentar ante la Dirección General de Trabajo (DGT) la Planilla del Personal Fijo, dentro de los primeros quince días del mes de enero, recordándole que las planillas se renovarán anualmente.

Pasos para completar el registro del formulario DGT-3

El empleador debe acceder al portal https://ovi.mt.gob.do, donde deberán registrar a sus trabajadores en el establecimiento en el que prestan servicios.

Los empleadores deben inscribir el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)/ cédula de identidad o número de pasaporte y crear una contraseña para creación de cuenta.

Proceder a completar los datos de la empresa, el establecimiento y registrar los trabajadores.

Adquirir la compra del Formulario en la División de Tesorería en cualquiera de las representaciones locales del Ministerio de Trabajo o mediante recarga electrónica con su tarjeta de crédito o débito.

Para validar el registro, el empleador debe introducir los datos del formulario adquirido el cual está compuesto de un PIN con número de recibo y código de aprobación.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más