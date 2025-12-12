Productores de Montecristi y Dajabón recibirán RD$ 23 millones para proyectos de energía solar

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y el Banco Agrícola (Bagrícola) abrieron la convocatoria del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), dirigida a productores de Montecristi y Dajabón interesados en recibir bonos no reembolsables de hasta un 25 % para la instalación de sistemas solares.

La iniciativa dispone de RD$ 23 millones en aportes destinados a impulsar proyectos fotovoltaicos en estas provincias fronterizas, con el propósito de disminuir los costos de producción, reforzar la resiliencia ante el cambio climático y avanzar hacia un sector agrícola más competitivo y sostenible.

La convocatoria, incorporada al programa Bagri-Riego —un esfuerzo conjunto entre la TNR y Bagrícola—, estará abierta hasta el viernes 6 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m. Su meta es elevar la competitividad del campo, reducir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar prácticas agrícolas más eficientes y amigables con el ambiente.

Durante un acto, Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, calificó la medida como un paso clave en la modernización del agro dominicano, resaltando su contribución a la reducción del gasto energético, el incremento de la productividad y la consolidación de un modelo agrícola más respetuoso del entorno.

«La energía solar no solo es técnicamente factible, sino que se convierte en un elemento crucial para garantizar la seguridad alimentaria, la rentabilidad del productor y el cumplimiento de los compromisos ambientales del país. Estamos trabajando para que la República Dominicana genere más, utilizando menos agua y de manera sostenible», afirmó.

Mientras, Steven Baldera, coordinador de proyectos del Bagrícola, informó que con este lanzamiento de Bagri-Riego y Fotesir en Montecristi y Dajabón siguen consolidando una ejecución que ya transforma múltiples provincias del país y los encamina a completar más de 100 proyectos de riego tecnificado y mitigación de riesgos.

«Estos avances han permitido extender los plazos de financiamiento de cinco a siete años y reducir las tasas de interés, incluyendo un 7 % para mujeres y tasa cero para jóvenes. Con ello impulsamos la productividad, la competitividad y la inclusión en todo el sector agropecuario», indicó.

Las convocatorias y el programa Bagri-Riego han permitido reducir a más de la mitad el precio de los sistemas de riego y agilizar los trámites. Con esta suman cinco: tres en la región Sur (San Juan, Azua, Bahoruco e Independencia), enfocadas en tecnificación de riego, y dos de energía solar en el Noroeste (Valverde y Santiago Rodríguez). Ahora se incorporan Montecristi y Dajabón, con un marcado enfoque en la implementación de tecnología fotovoltaica en las fincas.

Hasta el momento, 351 productores han presentado su carta aval, cumpliendo uno de los requisitos para participar en el proceso.

Bases del concurso

La convocatoria del Fotesir permite que pequeños y medianos productores, personas físicas o jurídicas, de Montecristi y Dajabón presenten proyectos, siempre que la capacidad instalada no supere los 60 kilovatios.

Se priorizarán especialmente los proyectos orientados a reemplazar fuentes de energía tradicionales por sistemas solares aplicados al riego, así como iniciativas de riego eficiente que aumenten la rentabilidad, disminuyan los gastos, optimicen el uso del agua y reduzcan el impacto ambiental. También se considerarán propuestas para rehabilitar equipos de impulsión y paneles solares vinculados a la producción agrícola.

