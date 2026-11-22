La producción de larimar superó las 372,000 libras entre enero y octubre de 2026, un volumen que estuvo un 10 % por encima de la proyección oficial para ese período, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

El funcionario atribuyó el aumento al acompañamiento técnico ofrecido a los mineros y a las mejoras realizadas para facilitar el tránsito y la seguridad en la mina de esta piedra semipreciosa, cuya extracción se concentra en la provincia Barahona.

Santos ofreció los datos durante la celebración del Día Nacional del Larimar, realizada este domingo 22 de noviembre en la comunidad de Bahoruco, municipio de La Ciénaga. Según el ministro, la actividad beneficia directamente a unas 1,000 familias de Barahona e indirectamente a cerca de 2,500 en el resto del país.

La cifra de producción no estuvo acompañada de un desglose sobre la cantidad comercializada, los ingresos generados por la actividad ni la distribución de los beneficios entre los distintos eslabones de la cadena productiva.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El ministro también informó que durante 2026 se amplió a 29 países la protección internacional de la denominación de origen "Larimar Barahona" y se presentó el nuevo Consejo Regulador. Para 2027, el Ministerio de Energía y Minas prevé extender esa protección a otros mercados y poner en funcionamiento una plataforma digital para verificar el recorrido del larimar certificado.

La denominación de origen busca identificar y proteger la piedra vinculada a su zona de procedencia. La plataforma anunciada permitiría seguir la trazabilidad de las piezas certificadas, aunque el ministerio no precisó cuándo estaría disponible ni cómo funcionaría el mecanismo de verificación.

Mineros y artesanos reciben reconocimientos

Durante la jornada, el Consejo Regulador entregó certificados de derecho de uso de la denominación de origen "Larimar Barahona" a Jorge Caridad, presidente del Museo del Larimar Dominicano, y a la diseñadora Joarla Caridad, en las categorías de Museos y Centros Culturales y Diseñadores y Firmas de Joyería, respectivamente.

También fue reconocida la trayectoria de Juan Francisco Féliz, identificado como uno de los mineros pioneros de la zona.

El Ministerio de Energía y Minas entregó medallas a Francisco Gómez, Yoel Féliz, Emmanuel Gómez, Brunildo Espinoza, David Vólquez y María Ramírez por sus aportes a la minería del larimar.

Por su parte, la Cooperativa Larimar Bahoruco reconoció al director general de Minería, Rolando Muñoz; a Rebeca Ureña, encargada de Seguridad y Salud Minera del ministerio; a Lenin Melo, de la Dirección de Promoción Minera, y al minero Uladislao "Lao" Lora.

La celebración reunió a cerca de 500 personas e incluyó una feria artesanal, exhibiciones de joyas y presentaciones artísticas y audiovisuales.

El larimar, piedra nacional

La Ley 17-18 estableció el 22 de noviembre como Día Nacional del Larimar, mientras que la Ley 296-11 declaró esta gema como piedra nacional.

El nombre larimar fue acuñado en 1974 por el artesano dominicano Miguel Méndez, quien combinó el nombre de su hija, Larissa, con la palabra "mar", por el parecido de la piedra con las tonalidades de las aguas del Caribe.

La actividad contó con representantes de los ministerios de Turismo y de Industria, Comercio y Mipymes, así como de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), Promipyme, Infotep y los Comedores Económicos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más