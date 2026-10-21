El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) fue invitado a formar parte, como miembro fundador, de la Red de Promoción y Facilitación de Inversiones de América Latina y el Caribe, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La plataforma está dirigida a las agencias de promoción de inversiones de los 26 países miembros prestatarios del BID y busca facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para mejorar la captación de capital extranjero y los procesos de establecimiento de nuevas inversiones.
Pimentel señaló que esta participación permitirá fortalecer los servicios de atención y acompañamiento a inversionistas, conocer experiencias de otros países e identificar mecanismos que faciliten la llegada de nuevos proyectos a República Dominicana.
También destacó las oportunidades de cooperación para mejorar la competitividad nacional y la integración del país en las cadenas internacionales de valor.
La incorporación se anunció durante el Diálogo Regional de Política sobre Comercio e Inversión 2026, celebrado en Ciudad de Panamá, con representantes de más de 20 países, funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, académicos y especialistas internacionales.
Durante el diálogo regional se abordaron temas como la atracción de inversión extranjera directa, la integración en las cadenas globales de valor y la facilitación del comercio, así como las oportunidades para elevar la competitividad de las economías de la región.
Noticias relacionadas
Exportaciones de empresas lideradas por mujeres sumaron US$ 13,021 millones en cinco años
Canadá lidera el crecimiento de las exportaciones dominicanas
ProDominicana impulsa el regreso de Grupo Accor al país con una apuesta de más de 5,000 habitaciones
Diecisiete provincias generaron el 45.2 % de las exportaciones del país en cinco años
Compartir esta nota