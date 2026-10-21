El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) fue invitado a formar parte, como miembro fundador, de la Red de Promoción y Facilitación de Inversiones de América Latina y el Caribe, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La plataforma está dirigida a las agencias de promoción de inversiones de los 26 países miembros prestatarios del BID y busca facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas para mejorar la captación de capital extranjero y los procesos de establecimiento de nuevas inversiones.

Pimentel señaló que esta participación permitirá fortalecer los servicios de atención y acompañamiento a inversionistas, conocer experiencias de otros países e identificar mecanismos que faciliten la llegada de nuevos proyectos a República Dominicana.

También destacó las oportunidades de cooperación para mejorar la competitividad nacional y la integración del país en las cadenas internacionales de valor.

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La incorporación se anunció durante el Diálogo Regional de Política sobre Comercio e Inversión 2026, celebrado en Ciudad de Panamá, con representantes de más de 20 países, funcionarios gubernamentales, líderes empresariales, académicos y especialistas internacionales.

Durante el diálogo regional se abordaron temas como la atracción de inversión extranjera directa, la integración en las cadenas globales de valor y la facilitación del comercio, así como las oportunidades para elevar la competitividad de las economías de la región.

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