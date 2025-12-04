El director del organismo, Eddy Alcántara, dijo que de los cinco casos recibidos, cuatro fueron clasificados como "no conformidades que no estuvieron relacionadas con publicidad engañosa ni con ofertas inadecuadas".

Estas cifras reflejan "el impacto positivo de la jornada de vigilancia previa ejecutada durante cinco semanas en las principales provincias del país, así como de los operativos realizados durante todo el fin de semana", indicó la institución en un comunicado de prensa.

"Gracias a este procedimiento implementado en esta gestión se podría decir que se ha erradicado la publicidad engañosa en los días de mayor flujo comercial, ya que, en los años 2022, 2023 y 2024 no se recibieron denuncias ni reclamaciones por ese concepto", señaló.

Alcántara señaló que durante el Viernes Negro las ofertas alcanzaron hasta un 70 % de descuento, lo que comprobó que "los precios correspondían a los costos reales previos de los artículos de mayor demanda, especialmente electrodomésticos".

"El activismo comercial se evidenció en cada recorrido realizado por nuestros inspectores", afirmó Alcántara.