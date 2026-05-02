La cotización del dólar oficial en República Dominicana para este sábado 2 de mayo presenta ligeras variaciones, según los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

¿A cómo está el dólar hoy en RD?

Compra: RD$ 59.3886

Venta: RD$ 59.9485

El dólar se vende hoy a RD$ 59.94, bajando frente a los RD$ 60.19 de la jornada anterior.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana hoy sábado 2 de mayo se encuentra en:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

RD$ 59.94 para la venta

RD$ 59.38 para la compra

Esta tasa oficial del BCRD es la referencia clave para el mercado cambiario, incluyendo remesas, importaciones, turismo y transacciones en divisas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más