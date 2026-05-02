La cotización del dólar oficial en República Dominicana para este sábado 2 de mayo presenta ligeras variaciones, según los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
¿A cómo está el dólar hoy en RD?
Compra: RD$ 59.3886
Venta: RD$ 59.9485
El dólar se vende hoy a RD$ 59.94, bajando frente a los RD$ 60.19 de la jornada anterior.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana hoy sábado 2 de mayo se encuentra en:
RD$ 59.94 para la venta
RD$ 59.38 para la compra
Esta tasa oficial del BCRD es la referencia clave para el mercado cambiario, incluyendo remesas, importaciones, turismo y transacciones en divisas.
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