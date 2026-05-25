La tasa del dólar en República Dominicana para este lunes 25 de mayo no registra variación con relación al día anterior, domingo 24 de mayo, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
¿A cómo está el dólar hoy domingo 24 de mayo en RD?
- Compra: RD$ 58.9122
- Venta: RD$ 59.5604
¿A cuánto está el dólar oficial hoy?
El dólar República Dominicana se sitúa en RD$ 59.56 para la venta y RD$ 58.91 para la compra, como valores de referencia del sistema financiero dominicano para hoy lunes 25 de mayo.
¿Precio dólar compra y venta hoy?
El precio del dólar hoy lunes 25 de mayo en República Dominicana es:
- RD$ 59.5604 para la venta.
- RD$ 58.9122 para la compra.
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