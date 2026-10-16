El dólar estadounidense se cotiza este viernes 16 de octubre de 2026 a RD$ 61.14 para la compra y RD$ 61.67 para la venta, de acuerdo con las tasas de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

¿A cómo está el dólar hoy, viernes 16 de octubre?

La tasa de referencia del dólar estadounidense frente al peso dominicano es:

Dólar para la compra: RD$ 61.1477

RD$ 61.1477 Dólar para la venta: RD$ 61.6788

Al redondear, el precio de referencia se sitúa en RD$ 61.14 para la compra y RD$ 61.67 para la venta.

¿Cuánto vale el dólar hoy en República Dominicana?

Este viernes 16 de octubre de 2026, un dólar equivale a RD$ 61.14 para la compra y RD$ 61.67 para la venta, según los valores de referencia del Banco Central de la República Dominicana.

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Estas tasas son de referencia y pueden variar según la entidad bancaria o casa de cambio.

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