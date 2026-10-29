El dólar estadounidense se cotiza a RD$ 60.13 para la compra y RD$ 60.52 para la venta durante este jueves 29 de octubre, de acuerdo con la tasa de referencia del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
¿A cómo está el dólar hoy, jueves 29 de octubre?
La tasa de referencia del dólar estadounidense frente al peso dominicano es:
- Dólar para la compra: RD$ 60.1264
- Dólar para la venta: RD$ 60.5203
Al redondear, el precio de referencia se sitúa en RD$ 60.13 para la compra y RD$ 60.52 para la venta durante este jueves 29 de octubre.
Estas tasas corresponden a los valores de referencia indicados para el jueves 29 de octubre. Las tasas ofrecidas por bancos y casas de cambio pueden variar.
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