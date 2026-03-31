Como cierre al mes de la mujer, el Banco Popular Dominicano informó que, en los últimos cinco años, su cartera de crédito dirigida a mujeres se incrementó en un 74 %, al pasar de RD$ 44,600 millones hasta RD$ 77,800 millones.

De esta forma, a enero de 2026, un total de 261,825 mujeres cuentan con financiamientos vigentes en el Banco Popular, reflejando el apoyo de la entidad bancaria hacia este segmento de la población.

En cuanto a los montos de financiamiento, el promedio de crédito de la cartera femenina del Popular se sitúa en RD$ 297,136, nivel que supera en más de un 114 % el promedio del sistema financiero.

En tanto, en materia de ahorro, las clientas del Popular registran depósitos promedio de RD$ 210,000, los cuales están, asimismo, por encima de los niveles observados en el sistema financiero.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cultura organizacional y programas

El desempeño de la entidad bancaria se complementa con su estructura organizacional, donde el 59 % de la fuerza laboral está compuesto por mujeres y el 54 % de las posiciones gerenciales y directivas son ocupadas por profesionales femeninas.

Asimismo, el Popular desarrolla iniciativas como Emprende Mujer y Ruta Mujer, que incluyen programas de capacitación, mentoría y acompañamiento, así como acciones orientadas a la formación en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). También, el 50% de las becas Excelencia Popular que otorga el banco van dirigidas a mujeres.

Estos resultados se registran en un contexto en el que el sistema financiero dominicano, conforme a la Superintendencia de Bancos, ha ampliado el acceso de las mujeres al crédito formal.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más