Per cápita diferenciado comenzará su aplicación en mayo

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, dijo que en mayo se pondrá en funcionamiento el modelo per cápita diferenciado según el nivel de riesgo de los afiliados.

Aunque no todas las ARS están de acuerdo con la propuesta, el superintendente dijo que es normal que no todos estén cómodos, pero que están dispuesto a seguir discutiendo lo necesario hasta que entiendan que esta iniciativa garantiza la estabilidad del sistema.

“La sostenibilidad es que la gente tenga salud con los pocos recursos que tenemos”, manifestó.

El economista reiteró que el per cápita por riesgo por sexo y grupo de edad, no afecta el 10 % establecido para los gastos administrativos.

Ceara Hatton explicó que hay un sesgo creciente de algunas ARS concentrado en jóvenes y masculinos, creando más presión en la calidad de los servicios de salud en la población envejeciente y en las mujeres.

Citó como ejemplo la composición de la cartera de las ARS del régimen contributivo del seguro familiar de salud, a marzo de este 2025, el número de afiliado era de 4, 634,392, con una edad promedio general de 31.04.

Dijo que hay ARS con baja edad promedio y alto índice de masculinidad, es decir una mayor proporción de hombres. Po ejemplo: ARS Renacer, la edad promedio es de 25.92 años y el índice de masculinidad de 141, es decir por cada 100 mujeres hay 141 hombres.

Las premisas de este modelo, de acuerdo con el funcionario son: la dispersión del gasto administrativo es sobre la base del 10 % de RD$ 1,683.22; el aporte por los dependientes adicionales se mantiene igual RD$ 1, 683.22.

Asimismo, el per cápita de riesgo por edad y sexo toma como base el 90 % del per cápita actual.

En octubre de este año, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la implementación del per cápita diferenciado en el Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo que prioriza al adulto mayor y mujeres en edad productiva.

El superintendente recordó que el objetivo es fortalecer la sostenibilidad financiera y social, al asegurar que los recursos entre las ARS tengan una distribución equilibrada, con base en la siniestralidad y el perfil de riesgo de sus afiliados.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más