Cuando la velocidad deja de ser ventaja

Durante décadas, el sistema financiero global se apoyó en una premisa sencilla: el tiempo jugaba a favor del control. Las transferencias tardaban horas o días, había espacio para revisar errores y detener fraudes antes de que el dinero cambiara definitivamente de manos. Hoy esa lógica se ha quebrado. Los pagos instantáneos, la interoperabilidad entre sistemas y la digitalización acelerada han reducido el movimiento del dinero a segundos. En ese tránsito, la confianza se ha convertido en el recurso más escaso del sistema financiero moderno.

Este cambio no es marginal, sino estructural. En la nueva economía digital, la velocidad ya no es un factor diferenciador, sino una expectativa mínima del usuario. El verdadero reto es otro: cómo garantizar confianza, seguridad e inclusión financiera en un entorno donde cada segundo cuenta.

ISO 20022: mucho más que un cambio tecnológico

En el núcleo de esta transformación se encuentra ISO 20022, un estándar global que suele presentarse como una actualización técnica, cuando en realidad facilita la lógica de los pagos. A diferencia de los formatos tradicionales, ISO 20022 permite que cada transacción transporte información estructurada y contextual: no solo cuánto se paga y a quién, sino también por qué, en qué marco económico y bajo qué condiciones.

Esta riqueza de datos convierte cada pago en una unidad de información económica procesable. Abre la puerta a una mayor automatización, mejor conciliación, controles de cumplimiento más precisos y, sobre todo, a una reducción significativa de fricciones en pagos nacionales e internacionales. En los hechos, ISO 20022 está sentando las bases de una infraestructura financiera más transparente y eficiente.

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Pagos instantáneos y fronteras cada vez más difusas

La adopción de ISO 20022 coincide con otro movimiento clave: la expansión de sistemas de pagos instantáneos y su interconexión transfronteriza. Cada vez más países enlazan sus infraestructuras domésticas de pagos en tiempo real, creando corredores donde el dinero circula casi con la misma rapidez que los datos.

Para economías con fuerte dependencia de remesas y flujos internacionales, este avance promete beneficios evidentes: reducción de costos, mayor rapidez, mejor experiencia para el usuario final. Sin embargo, también introduce una nueva fragilidad: cuando una transacción se liquida en segundos, el margen para corregir errores o detener fraudes prácticamente desaparece.

La otra cara de la inmediatez: fraude potenciado por IA

Este nuevo entorno ha coincidido con un fenómeno inquietante: la rapida sofisticación del fraude mediante inteligencia artificial. Las mismas tecnologías que permiten automatizar procesos y personalizar servicios financieros están siendo utilizadas por redes criminales para perfeccionar estafas con un realismo sin precedentes.

Hoy es posible clonar voces, generar videos falsos creíbles o construir identidades financieras sintéticas que resisten verificaciones básicas. En combinación con pagos instantáneos, este tipo de fraude se vuelve especialmente peligroso: una orden falsa, emitida en el momento adecuado y con apariencia legítima, puede resultar irreversible en cuestión de segundos.

El riesgo ya no es solo tecnológico: el riesgo es estructural creciente. La pregunta clave deja de ser si la transacción es válida desde el punto de vista técnico y pasa a ser si es auténtica.

Confianza a velocidad: el verdadero cuello de botella

En este contexto, el principal cuello de botella del sistema financiero moderno no es la capacidad de procesar pagos más rápido, sino la de generar confianza a la misma velocidad. La verificación de identidad, la autenticación del usuario y la evaluación de intención se convierten en funciones críticas, no accesorias.

Esto obliga a repensar la arquitectura financiera desde sus cimientos. La confianza ya no puede distribuirse a lo largo de procesos largos y secuenciales; debe concentrarse en el instante. Lograrlo requiere datos de calidad, estándares compartidos, reglas claras de responsabilidad y cooperación efectiva entre bancos, fintechs, reguladores y otros actores del ecosistema digital.

Pagos digitales e inclusión financiera: una oportunidad para la RD

Para la República Dominicana, esta transformación global plantea una oportunidad estratégica que va más allá de la modernización tecnológica. El país enfrenta aún un desafío estructural en materia de bancarización e inclusión financiera. Una parte relevante de la población sigue operando mayoritariamente en efectivo o fuera del sistema financiero formal.

La expansión de pagos digitales, bien diseñada, puede ser un poderoso motor de bancarización. Los sistemas de pago instantáneo, las billeteras electrónicas y las transferencias de bajo costo pueden convertirse en la puerta de entrada al sistema financiero formal para millones de personas. Pero para que esto ocurra, la confianza es condición indispensable.

Si los nuevos usuarios perciben el sistema como inseguro, complejo o propenso al fraude, la inclusión financiera se frena. Por el contrario, si los pagos digitales son rápidos, transparentes, confiables y fáciles de usar, se convierten en un incentivo poderoso para abandonar el efectivo y formalizar la actividad económica.

Datos, identidad y confianza como política pública

Aquí es donde la adopción inteligente de estándares como ISO 20022 cobra una dimensión de política pública. Mejorar la calidad de los datos en los pagos no solo beneficia a los bancos; fortalece la trazabilidad, reduce el fraude y facilita la supervisión, creando un entorno más seguro para nuevos usuarios.

Del mismo modo, avanzar en soluciones robustas de identidad digital y autenticación —respetando la privacidad y la inclusión— es clave para proteger tanto a los usuarios bancarizados como a quienes se incorporan por primera vez al sistema. En un país donde las remesas, el comercio informal y los pequeños negocios tienen un peso significativo, estos elementos son fundamentales para ampliar la base financiera sin aumentar los riesgos.

La confianza como ventaja competitiva

La República Dominicana no necesita replicar las inversiones de las grandes economías para beneficiarse de esta nueva etapa. Puede, en cambio, posicionarse como un adoptante inteligente, que prioriza estándares globales, cooperación entre actores y protección del usuario final. En la economía digital, la confianza no solo protege: también diferencia.

Los países que logren pagos rápidos, seguros e inclusivos estarán mejor posicionados para atraer inversión, reducir la informalidad y aprovechar plenamente el potencial de la digitalización financiera.

Más rápidos, sí; pero más confiables aún

En un mundo donde el dinero se mueve a velocidad digital y el engaño puede hacerlo igual de rápido, la verdadera innovación ya no consiste en acelerar los pagos. Consiste en asegurar que cada transacción merezca ser creída. Para la República Dominicana, ese equilibrio entre velocidad, confianza e inclusión financiera puede marcar la diferencia entre una modernización superficial y un desarrollo financiero verdaderamente transformador.

Armand Toonen Director Ejecutivo del Holland House Caribbean. Consejero Independiente Armand Toonen, PDEng MSc CPIM MBA, es actualmente Director Ejecutivo del Holland House Caribbean, Consejero Independiente e inversionista. Armand tiene treinta años de experiencia en multinacionales de clase mundial que operan en servicios financieros, telecomunicaciones y alta tecnología en Europa, América y Asia. En la Republica Dominicana trabajo como Vicepresidente en Orange, AGL, Banco Santa Cruz y Altice. Historial comprobado como CEO, CCO, CMO, COO, CSO y consultor. Experiencia en “growth hacking” mediante redefinición de estrategias, transformación (digital), fusiones y adquisiciones y creación de equipos de alto rendimiento. Armand tiene un doctorado y varias maestrías en administración de empresas, ingeniería industrial y logística. Se preparó entre otros en Harvard Business School y Hemingway para el rol de consejero. Ex miembro del Programa de Liderazgo Global de Vodafone. Ver más