Las exportaciones de mercancías alcanzaron US$ 9 mil 485.1 millones durante el período enero–agosto 2025, lo que representa un crecimiento interanual de 10.4 % en comparación con el mismo período de 2024.
Los principales productos exportados en enero–agosto de 2025, el oro en bruto lideró con US$ 1,383 millones, equivalente al 14.6 % del total exportado. Le siguieron los instrumentos y aparatos médicos con US$ 831.9 millones (8.7 %) y los cigarros puros con US$ 656.6 millones (6.9 %).
También se destacó el cacao en grano, que registró un crecimiento absoluto de US$ 191.3 millones en comparación con 2024.
En cuanto al comportamiento por régimen, las exportaciones nacionales totalizaron US$ 3,482.1 millones en el período enero–agosto, evidenciando un crecimiento de 33.7 % respecto a 2024. Las zonas francas aportaron US$ 5,786.4 millones, consolidándose como motor del comercio exterior dominicano.
Llegaron US$ 1,234.7 millones solo en agosto
En términos específicos, en agosto las exportaciones registraron un valor de US$ 1,234.7 millones, equivalente a un incremento interanual de 11%.
Este dinamismo estuvo impulsado por el crecimiento en productos clave como oro en bruto (+US$ 82 millones), cacao en grano (+US$ 14.1 millones), tabaco en rama (+US$ 8.5 millones) y barras de hierro (+US$ 6.6 millones).
Por su parte, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial de la República Dominicana, con exportaciones que alcanzaron los US$584.5 millones, lo que equivale al 47.3% del total. Le siguieron India, con un notable desempeño de US$163.7 millones y un crecimiento interanual de 64.2%, y Haití, que registró exportaciones por US$108.7 millones, reflejando un incremento de 42.3%.
De manera particular en el mes de agosto, el régimen nacional reportó exportaciones por US$481.2 millones, lo que significó un alza interanual de 39.4%. A su vez, las zonas francas registraron exportaciones por US$728.6 millones, admisión temporal US$18.2 millones, en tanto que las reexportaciones ascendieron a US$6.7 millones.
“Estos resultados confirman el impacto positivo de la política nacional de fomento a las exportaciones, en la que la articulación público-privada, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la oferta exportable se han consolidado como pilares fundamentales para el crecimiento económico y la proyección internacional de la República Dominicana”, destacó Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana).
