La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (Acadisando) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp) solicitaron al presidente Luis Abinader retirar la propuesta de medidas fiscales presentada por el Gobierno y abrir un proceso de consulta con la ciudadanía.

Las organizaciones sostuvieron que la iniciativa debe ser discutida con representantes de los sectores sociales del Gran Santo Domingo para que la población conozca los objetivos del plan económico impulsado por el equipo gubernamental y pueda expresar su opinión.

Los dirigentes afirmaron que la población enfrenta dificultades para asumir nuevas cargas tributarias debido al aumento del costo de vida y de los productos de primera necesidad.

En ese sentido, plantearon que antes de aprobar nuevos impuestos el Gobierno debería revisar las exenciones fiscales vigentes y reducir los salarios de los altos funcionarios públicos.

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Asimismo, consideraron necesario desarrollar un debate amplio sobre las medidas económicas, con la participación de organizaciones comunitarias, sociales y otros sectores de la sociedad.

El pronunciamiento fue suscrito por los dirigentes Alexis Rafael Peña, Ángel Molina, Barbina Herrera, Altagracia Brand, Fiordaliza Guzmán, Ynocencio Reyes, Felicita Dismehy, Arsenio Pineda, Danny Féliz, Fabio Correa y Santo Carvajal.

Las declaraciones se producen un día después de que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentara al país un paquete de medidas procrecimiento y mitigación de la crisis internacional, que incluye cambios tributarios, incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y ajustes dirigidos a fortalecer las finanzas públicas frente al impacto de la coyuntura económica internacional.

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