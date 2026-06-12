ONEC cuestiona reforma propuesta y reclama pacto que impulse la formalización económica

La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) afirmó que la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno no resuelve problemas estructurales que afectan el desempeño de la economía, como la informalidad y la competencia desleal.

No obstante, admitió que el país necesita fortalecer sus finanzas públicas para garantizar la sostenibilidad fiscal.

Uno de los principales desafíos del sistema tributario dominicano sigue siendo la elevada informalidad, la amplia cantidad de exenciones fiscales y la necesidad de elevar la eficiencia del gasto estatal para fortalecer la confianza ciudadana.

La entidad advierte sobre riesgos para la economía formal

En un pronunciamiento público, el gremio empresarial sostuvo que la necesidad de aumentar los ingresos del Estado es legítima, pero consideró que la iniciativa presentada deja sin atender factores que inciden directamente en la competitividad de las empresas formales.

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Según la organización, la expansión de la economía informal continúa generando desequilibrios en el mercado, al colocar en desventaja a los negocios que cumplen con sus obligaciones tributarias y regulatorias.

Además, advirtió que algunas de las medidas contempladas en la propuesta podrían terminar incentivando una mayor informalidad, ampliando las brechas existentes y dificultando los esfuerzos para integrar más actividades económicas al sistema formal.

Piden indicadores para evaluar el uso de los recursos

ONEC reclama mayor transparencia en el gasto público

Otro de los aspectos señalados por la ONEC es la ausencia de indicadores concretos que permitan medir si una eventual reforma fiscal contribuirá a mejorar la eficiencia del gasto estatal.

La organización entiende que cualquier proceso de consolidación fiscal debe incorporar metas verificables y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos relacionados con la racionalización del gasto público y la calidad de la inversión estatal.

A juicio del gremio, la propuesta conocida hasta ahora no ofrece herramientas suficientes para monitorear esos resultados de manera objetiva.

La entidad también recordó que durante los trabajos de la iniciativa Meta RD 2036 fueron planteadas diversas alternativas para fortalecer los ingresos públicos y contribuir a la meta de duplicar el producto interno bruto del país en la próxima década.

Sin embargo, sostuvo que varias de esas recomendaciones no fueron incorporadas en la propuesta de reforma, pese a que el escenario actual ofrecía una oportunidad para impulsar cambios de mayor alcance.

Respaldo a medidas para mipymes y salarios

Pese a sus cuestionamientos, la organización valoró positivamente las disposiciones orientadas a respaldar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como las medidas relacionadas con la indexación salarial.

En su opinión, estas iniciativas pueden contribuir a preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y fortalecer sectores productivos con una alta incidencia en la economía nacional.

La discusión sobre una reforma fiscal ha estado presente en distintos gobiernos como una vía para aumentar la recaudación y reducir el déficit, aunque históricamente ha enfrentado resistencia de sectores empresariales, sociales y políticos.

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