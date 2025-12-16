El anuncio de la Dirección de Desarrollo Social Supérate de que los los subsidios que reciben las familias beneficiadas con Aliméntate y el bono especial navideño sumarian RD$ 3,150, generó confusión entre beneficiarios del aporte, al considerar que se trataba de un monto extra a lo recibido el pasado 4 de diciembre.

Así lo afirmó el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, quien advirtió que beneficiarios pensaron que con lo asignado este 15 de diciembre, el monto a recibir sería de RD$ 3,150. Sin embargo, aclaró que la cifra no corresponde a un incremento, sino que se trata del monto que se otorga normalmente cada mes en la tarjeta Supérate, correspondiente a RD$ 1,650, sumado al ya otorgado a principios de diciembre.

“Es importante, como nota aclaratoria, que los RD$ 1,500 depositados el 4 de diciembre es el correspondiente al regalo de navidad a los tarjetahabientes de Supérate. El día de hoy, desde muy temprano, se depositaron los RD$ 1,650.00 que se depositan los días 15 de cada mes”, aclaró.

Sin embargo, explicó que si un tarjetahabiente no utilizó los RD$ 1,500 del día 4 de diciembre, puede pasar la tarjeta por RD$ 3,150 en los establecimientos asignados.

El pasado 4 de diciembre, el gobierno entregó, vía transferencia electrónica, el Bono Navideño a 1, 453,907 personas beneficiarias del subsidio Aliméntate.

Cada hogar recibió RD$ 1,500.00 adicionales a los RD$ 1,650.00 mensuales, correspondientes al subsidio Aliméntate, depositado este 15 de diciembre.

A partir del mes de enero, los pagos correspondientes a este apoyo económico retornarán a la normalidad, con un monto mensual de RD$ 1,650 el día 15 de enero y los días 15 de cada mes.

Katheryn Luna