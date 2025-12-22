El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Nelson Arroyo rechazó este lunes las denuncias difundidas en redes sociales sobre un supuesto quiebre del Banco de Reservas y aseguró que la entidad financiera mantiene la mayor liquidez de su historia, conforme a certificaciones del Banco Central.

“El Banco Central ha hecho una nota de prensa donde certifica la solidez del sistema financiero. Puedo decirle a modo avance, no es mi tema ni el que manejo, pero el Banco de Reservas tiene la mayor liquidez de su historia en estos momentos”, manifestó Arroyo, indicando que Seguros Reservas es una filial del banco, y que la entidad bancaria en su momento dará sus explicaciones.

Asimismo, lamentó que la oposición “se monten en una hipersensibilidad social” para sacar provecho político tras el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), al tiempo que llamó a la cautela y la reflexión indicando que el país está por encima de los intereses partidarios.

En ese orden, advirtió que la ley monetaria y financiera penaliza este tipo de denuncias.

Sobre posibles acciones legales ante las campañas de descrédito sobre Seguros Banreservas, Arroyo explicó que cualquier decisión dependerá de la autorización de la casa matriz, es decir, el Banco de Reservas, y que el tema será evaluado.