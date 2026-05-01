La voz de las mujeres resonó con fuerza este viernes en la movilización por el Día Internacional del Trabajo. Bajo consignas de igualdad y dignidad, integrantes del Movimiento de Mujeres Trabajadoras marchan para exigir mejores condiciones laborales y el reconocimiento pleno de sus derechos sindicales.

Marianela Moreno, vocera del movimiento, subrayó que las mujeres enfrentan una realidad laboral marcada por la desigualdad: además de cumplir con sus obligaciones en el trabajo formal, cargan con una doble jornada que incluye las tareas del hogar y el cuidado familiar, sin que eso sea reconocido ni compensado.

"Las mujeres hemos decidido salir a las calles a exigir lo que nos corresponde. La unidad y la determinación son la clave para lograr los cambios que necesitamos", afirmó Moreno

La representante del movimiento también hizo hincapié en la importancia de la libertad sindical como herramienta fundamental para que las trabajadoras puedan organizarse y defender sus intereses sin temor a represalias.

La jornada marcada por una participación activa y un clima de empoderamiento femenino, con mujeres de distintos sectores que se sumaron al llamado bajo la convicción de que la lucha colectiva es el camino hacia condiciones laborales más justas.

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Unidad y consignas, el sello de la jornada

Entre banderas, pancartas y voces al unísono, la marcha por el Día Internacional del Trabajo se vive con una energía cargada de sentido de lucha. Trabajadores y organizaciones sociales avanzan en conjunto por las calles, reafirmando sus reclamos con determinación y solidaridad.

El sonido colectivo de los manifestantes, acompañado de expresiones de apoyo mutuo, refleja una jornada en la que la unión fue el denominador común. Los presentes dejaron claro su compromiso de seguir alzando la voz por sus derechos, en una movilización que combinó fuerza y convicción en cada paso.