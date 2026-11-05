El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió este jueves ante los diputados el Presupuesto General de la Nación para 2027 que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional, al asegurar que elaborado tomando en cuenta la situación del aumento de los costos de los derivados del petróleo, que han alcanzado precios muy elevados.

El funcionario dijo sobre el presupuesto que refleja el comportamiento económico de la República Dominicana, asegurando que es uno de los países del área con un mayor crecimiento.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un Presupuesto General de 1.5 billones de pesos, que contempla un déficit de 3.4 % del producto interno bruto (PIB) y un crecimiento económico proyectado de 4.75 % para el próximo año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Acudimos a la invitación que se nos hiciera a dar las explicaciones sobre el Presupuesto General del Estado para el año 2027, a dar los detalles de lo que enviamos al Congreso para fines de aprobación y a darle el agradecimiento a la comisión del presupuesto de la comisión bicameral", explicó Díaz.

Un gobierno solo no puede enfrentar la situación

Manifestó que como parte del Gobierno está abierto a atender las inquietudes y con apertura al diálogo ante una situación como la que está viviendo el mundo, tras asegurar que un gobierno solo no puede enfrentar la situación sin el concurso de las fuerzas políticas y la sociedad en general.

"Y siempre con la apertura que ha caracterizado al presidente Luís Abinader. Creo que es un Presupuesto que se presenta en medio de una coyuntura externa difícil pero razonable, manteniendo la estabilidad macroeconómica y fiscal como punta de lanza", puntualizó.

Manifestó que el presupuesto presentado al Congreso Nacional está acorde con los objetivos "razonables" que se pueden lograr en la presente coyuntura y con optimismo de que el país saldrá adelante.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más