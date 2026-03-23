El economista José Lois Malkun advirtió que el mundo está al borde de una hecatombe o una catástrofe, y que en la guerra del Medio Oriente todos están mintiendo, porque la realidad es muchísimo más grave que lo que se cuenta desde Estados Unidos, Israel o Irán.

El ex gobernador del Banco Central dijo que esta guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán se está convirtiendo en otro Vietnam o Afganistán, y que las consecuencias de la misma la padece desde hace tres semanas todo el mundo, con excepción de China y Rusia, que son los dos países más beneficiados por estos choques.

En el caso de República Dominicana dijo que en dos semanas el país tuvo que pagar subsidios por 3 mil millones de pesos, cuando pagaba subsidios por 400 millones de pesos cada semana. Dijo que al finalizar el año, de seguir como hasta ahora la situación, los subsidios a los combustibles podrían llegar entre 45 y 60 mil millones de pesos, algo insostenible para la economía dominicana.

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Sostuvo que la única forma de mantener los subsidios es que el Estado reciba alrededor de 20 mil millones de pesos como ganancia por los precios del oro, y que solicite un adelanto de beneficios a la empresa Barrick Gold, además de que produzca recortes presupuestarios de aproximadamente 2,500 millones de dólares.

De acuerdo con Malkun, eso no es lo recomendable, porque el gobierno debe mantener la inversión pública, y debe subir el precio de los peajes y no asumir el subsidio de los combustibles, para que la gente reduzca el consumo de los mismos. La única vía de que la gente racionalice la gasolina y la energía es por la subida de precio, consideró.

Dijo que los políticos de la oposición sufren amnesia política, porque Leonel Fernández parece que no recuerda la crisis financiera del 2008 y Danilo Medina parece no recordar que le tocó manejar el primer año de la crisis del COVID, y ahora hablan como si entendieran que RD está fuera del impacto de una guerra como la del Medio Oriente.

José Lois Malkun fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga cada día por AcentoTV.

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