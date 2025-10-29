El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, declaró este miércoles 29 que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es prioridad para República Dominicana por lo que reconoció la importancia de seguir aunando esfuerzos interinstitucionales a nivel local e internacional.

“Combatir el lavado de activos es una prioridad para República Dominicana y, desde el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector público y privado dirigidos a evitar que el sistema económico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este propósito”, expresó.

Díaz subrayó que el Gobierno, a través del Conclafit, se encuentra en la fase de coordinación de la ejecución de la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalización de una de las etapas de la Evaluación Nacional de Riesgos.

Esta considera el contexto de riesgo país y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con planes y líneas de acción prioritarias diseñadas a partir de las vulnerabilidades y amenazas identificadas, con el propósito de implementar políticas públicas proporcionales a las necesidades del sistema.

Además, el también presidente del Conclafit indicó que, se encuentra en la fase final la estructuración y actualización de la Guía de Debida Diligencia como parte del plan estratégico de ese organismo y la articulación de esfuerzos entre el sector público y privado bajo la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

