Con motivo del Día Mundial del Ahorro, que se celebra cada 31 de octubre, la Superintendencia de Bancos publicó su informe "Tendencias del ahorro en República Dominicana". Las cifras a junio de 2026 impresionan: las captaciones del sistema financiero llegaron a RD$ 3.5 billones, RD$ 480,807 millones más que un año antes, un crecimiento de 15.9 %. Los dominicanos están ahorrando más. La pregunta que casi nadie se hace es otra: ¿cuánto rinde ese ahorro después de la inflación y de los impuestos? La respuesta es incómoda: el dinero crece en número y se encoge en poder de compra.

Ahorrar no es lo mismo que rendir. Según el mismo informe, la tasa promedio que pagaron las entidades por las captaciones en pesos fue de 4.23 %, y el promedio general, incluyendo las de dólares, de 3.50 %, menos que un año antes. Mientras tanto, el Banco Central reporta una inflación interanual de 5.12 % a septiembre de 2026. Pensemos en RD$ 100,000 en una cuenta que paga ese 4.23 %. Al año recibe RD$ 4,230 de intereses; el banco retiene 10 % de impuesto sobre la renta (artículo 306 bis del Código Tributario, incorporado por la Ley 253-12) y le quedan RD$ 3,807. Pero lo que en enero costaba RD$ 100,000 en diciembre cuesta RD$ 105,120. Resultado: tiene RD$ 103,807 y necesita RD$ 105,120; perdió RD$ 1,313 de poder de compra sin que el estado de cuenta muestre un solo número en rojo, y ese 4.23 % mezcla certificados con cuentas de ahorro; la cuenta de ahorro común suele pagar bastante menos.

Tres gavetas para un mismo ahorro. El error no es ahorrar en una cuenta de ahorro; el error es tenerlo todo ahí. Repetimos una regla sencilla: cada peso debe tener un propósito y cada propósito un instrumento. La primera gaveta es el fondo de emergencia, de tres a seis meses de gastos, en una cuenta de ahorro de la que pueda disponer el mismo día. Ahí el rendimiento bajo es el precio de la liquidez. La segunda gaveta es el dinero con fecha: la inicial de la casa, la matrícula del año que viene, el vehículo. Ese dinero va en certificados financieros. La tasa pasiva promedio ponderada de los bancos múltiples fue de 6.97 % en septiembre de 2026, según el Banco Central; los mismos RD$ 100,000 producirían RD$ 6,970 brutos y RD$ 6,273 netos de retención, por encima de la inflación. La tercera gaveta es el largo plazo, de cinco años en adelante: ahí entran los fondos de inversión y los bonos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, que se compran a través de puestos de bolsa y sociedades administradoras supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores. Rinden más, pero fluctúan; no sirven para el dinero que puede necesitar mañana.

El dólar no siempre protege. El informe muestra que 29.7 % de las captaciones está en moneda extranjera: US$ 17,515 millones en dólares, con una tasa promedio de 1.77 %. Muchos ahorran en dólares "por seguridad". Este año esa seguridad salió cara: el peso se apreció alrededor de 4 % al cierre de octubre, según el Banco Central. Quien puso US$ 1,000 en enero tiene hoy unos US$ 1,018 con intereses, pero cambiados a pesos valen cerca de 2 % menos que en enero, y todavía falta descontar la inflación. El dólar es un seguro útil para quien tiene gastos o deudas en dólares; no es una máquina de ganar dinero.

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Banderas rojas. Primera: la cuenta donde cae la nómina es la misma donde "se ahorra"; sin separación, el ahorro se gasta. Segunda: certificados renovados automáticamente durante años sin preguntar la tasa; la entidad no está obligada a ofrecerle la mejor. Tercera: comparar solo la tasa nominal e ignorar la retención del 10 % y la inflación. Cuarta: mantener en una sola entidad más de RD$ 1,860,000, el máximo que hoy protege el Fondo de Contingencia por depositante (artículo 64 de la Ley 183-02, monto actualizado por la Junta Monetaria), sin siquiera saberlo. Quinta: perseguir tasas de 15 % o 20 % en "financieras" sin autorización; ahí no hay fondo que lo cubra.

Consejos de Tu Consultorio Financiero. Primero, calcule su tasa real: reste a lo que le paga el banco la retención del 10 % y la inflación; si el resultado es negativo, su ahorro está perdiendo. Segundo, divida el ahorro en las tres gavetas y asígnele a cada una un instrumento y una fecha. Tercero, al vencer un certificado, pida por escrito las tasas vigentes en dos o tres entidades antes de renovar; medio punto en RD$ 500,000 son RD$ 2,500 al año. Cuarto, verifique en la página de la Superintendencia de Bancos que la entidad está autorizada, y en la de la Superintendencia del Mercado de Valores que el puesto de bolsa o la administradora de fondos están inscritos. Quinto, revise la mezcla de monedas una vez al año, no cada vez que el dólar se mueve.

Ahorrar es decidir no gastar hoy; invertir es decidir que ese sacrificio no se lo coma la inflación mañana.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.

Jesús Geraldo Martínez Economista Dominicano, consultor, con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero, destacado por sus conocimientos en gerencia, finanzas bancarias, gestión de riesgos, administración y optimización de portafolios, investigación económica, planificación estratégica, análisis de riesgos financieros y sectoriales, análisis y estructuración de bases de datos, econometría, estadística, diseño y aplicación de modelos de pruebas de estrés. Ver más