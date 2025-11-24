El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzaron hoy oficialmente CER, una plataforma digital diseñada para impulsar prácticas éticas, transparentes y sostenibles en las empresas.

Durante el acto, Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, afirmó que la puesta en marcha de CER marca un hito en la apuesta del sector privado dominicano por elevar sus estándares de integridad y cumplimiento.

“Esta iniciativa refleja la visión del Conep de impulsar un entorno empresarial más competitivo y confiable, capaz de responder a los retos globales y fortalecer la confianza entre las empresas, el Estado y la ciudadanía”, destacó Marranzini.

En tanto que Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, destacó: “Esta plataforma representa un camino necesario como el aire, el sol y la lluvia para todos nosotros, son como el camino de la transparencia público-privada que tantos beneficios ha traído a nuestro país. Un camino que se edifica sobre pilares esenciales para el desarrollo sostenible, la productividad y el bienestar de todos los dominicanos”.

Resaltando la Conducta Empresarial Responsable (CER) se promueven ambientes laborales más transparentes, previenen riesgos de corrupción y fomentan una cultura empresarial orientada al cumplimiento normativo y al respeto ciudadano.

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, resaltó que esta plataforma permitirá que empresas de todos los tamaños evalúen su progreso, identifiquen brechas y avancen hacia modelos de gestión que respondan a las exigencias actuales del mercado y la comunidad internacional.

En palabras de Nathalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo en el país: “La plataforma CER es un hito para la República Dominicana; demuestra cómo la colaboración entre gobierno y sector privado puede elevar los estándares de integridad, fortalecer la confianza y posicionar al país como referente regional en transparencia y competitividad. Desde el BID nos enorgullece acompañar este esfuerzo, apoyando al país en la construcción de un ecosistema de integridad alineado con los más altos estándares internacionales”, agregó Alvarado.

Sobre la plataforma

CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad. A través de un autodiagnóstico sencillo y práctico, las organizaciones pueden identificar fortalezas, oportunidades de mejora y tomar acciones para elevar sus estándares internos.

Con esta plataforma, el Conep reafirma su compromiso con un entorno empresarial más competitivo, responsable y alineado con las exigencias globales en materia de gobernanza y sostenibilidad. CER funcionará como un punto de encuentro para empresas que aspiran a adoptar modelos de gestión más transparentes, responsables y orientados al desarrollo sostenible.

La plataforma también pone a disposición guías, documentos y materiales diseñados para facilitar su uso y ayudar a las empresas a integrar, fortalecer y poner en práctica principios de transparencia, integridad y crecimiento sostenible.

Las empresas interesadas pueden acceder a la plataforma, registrarse y realizar su autodiagnóstico en cerconep.org.do.

